Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230901 - 1010 Frankfurt - Innenstadt: Streifzug eines Langfingers

Frankfurt (ots)

(lo) Die Polizei hat gestern Mittag (31.08.2023) einen 44-jährigen Mann festgenommen, der auf Diebestour durch die Innenstadt unterwegs war.

Zivilfahndern war gegen 12 Uhr ein Mann aufgefallen, der an Fahrzeugtüren zog. Sowohl im Großen Hirschgraben als auch in der Bleidenstraße gelang ihm dies an zwei unverschlossenen Lkw. Seine Suche im Fahrzeuginneren blieb jedoch erfolglos, weshalb er sich in Richtung "Neue Kräme" begab. In einem dortigen Bekleidungsgeschäft versuchte der Dieb eine Bauchtasche an sich zu nehmen, was ein Mitarbeiter verhinderte. Nun versuchte er sein "Glück" in einem Lebensmittelgeschäft in der Töngesgasse. Hier fiel sein Blick auf die Geldbörse einer Dame, die er unbemerkt an sich nahm. Beim Verlassen des Supermarktes wurde er von der Polizei festgenommen.

Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen fand die Streife weitere Gegenstände, die mehreren Diebstählen zugeordnet werden konnten. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der Tatverdächtige wurde anschließend in die Haftzellen des Polizeipräsidiums gebracht. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell