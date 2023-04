POL-HAM: Falscher Handwerker erbeutet Bargeld

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein 59-Jähriger wurde bei einem Unfall an der Hohenhöveler Straße am Donnerstag, 20. April, leicht verletzt. Eine 20-Jährige wollte in einem Seat gegen 16.40 Uhr von der Rautenstrauchstraße kommend in den dortigen Kreisverkehr fahren. Dabei kollidierte sie mit dem Citroen des 59 Jahre alten Mannes. Der Hammer verletzte sich leicht, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er ...

mehr