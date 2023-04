Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 31-Jähriger in Untersuchungshaft - Gestohlenes Auto mit Diebesgut im Kofferraum sichergestellt

Bild-Infos

Download

10 weitere Medieninhalte

Hamm-Pelkum (ots)

Die Polizei Hamm hat am Dienstag, 18. April, einen 31-Jährigen festgenommen, der nun in Untersuchungshaft sitzt. Er ist tatverdächtig, ein Auto gestohlen zu haben, in dessen Kofferraum sich weiteres, mögliches Diebesgut befand.

Gegen 16.40 Uhr fuhr ein Streifenwagen die Wielandstraße entlang. In Höhe des Friedhofsweges bemerkte ein Zeuge daraufhin zwei Personen, die beim Erblicken des Streifenwagens plötzlich zu Fuß auf den angrenzenden Friedhof flüchteten. Dem 40-Jährigen kam das verdächtig vor und er alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte trafen die zwei Männer nur wenig später an und kontrollierten sie. Einer der beiden, ein 31-Jähriger aus Hamm, hatte keine Ausweisdokumente bei sich - dafür allerdings eine geringe Menge Betäubungsmittel. Diese wurde sichergestellt.

Da der bereits polizeibekannte Hammer falsche Angaben zu seinen Personalien machte, nahmen die Polizisten ihn zur Identitätsfeststellung mit zur Polizeiwache. Sein Begleiter, ein 46 Jahre alter Mann mit Wohnsitz in Hamm, wurde vor Ort entlassen.

Kurz darauf meldete sich der Zeuge erneut bei der Polizei: Der 46-Jährige habe nun Kontakt zu einem weiteren Mann aufgenommen, der soeben aus einem in der Nähe abgestellten Transporter ausgestiegen sei. Zwei Polizeibeamte, die kurze Zeit später vor Ort waren, konnten die Männer samt Transporter allerdings nicht mehr antreffen.

Sie bemerkten jedoch einen als gestohlen gemeldeten Ford Fiesta, der auf einem dortigen Parkplatz stand. Das Auto wurde am Sonntag, 16. April, an der Eschenallee gestohlen. Außerdem waren an dem Fahrzeug ebenfalls entwendete Kennzeichen angebracht, die an der Wichernstraße in der Nacht von dem 17. auf den 18. April gestohlen wurden. Im Kofferraum des Autos fanden die Polizisten dann zahlreiche Gegenstände, die möglicherweise aus einem oder mehreren Diebstählen stammen.

Eine Rücksprache mit dem Zeugen ergab: Der 31-Jährige und sein 46 Jahre alter Begleiter hatten sich zuvor in dem Ford aufgehalten. Der 31-Jährige wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Diebstahls, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Urkundenfälschung eingeleitet.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Hamm nun die Eigentümer der sichergestellten Gegenstände. Dabei handelt es sich um einen Motorradhelm, eine Bluetooth-Musikbox, einen Kopfhörer sowie hochwertiges Werkzeug. Die Eigentümer werden gebeten, sich unter der 02381 916-0 zu melden.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell