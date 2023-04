POL-HAM: Auf frischer Tat ertappt - Dieb flüchtet mit vierstelligem Geldbetrag

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Nach einem Unfall auf der Hammer Straße am Mittwochnachmittag, 19. April, mussten zwei Autos abgeschleppt werden. Gegen 15.10 Uhr war eine 42-Jährige aus Hamm in einem VW in Fahrtrichtung Westen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Ford einer 38-jährigen Hammerin. Die 42-Jährige und ihre drei und ein Jahre alten Kinder verletzten ...

