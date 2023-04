Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen/Salach - Einbrecher am Werk

Am Wochenende brachen Unbekannte in Göppingen und Faurndau ein.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Samstag 19 Uhr und Sonntag 23.45 Uhr brach ein Unbekannter in der Hauptstraße in Salach ein. Er hebelte die Tür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf und gelangten so in das Innere. Anschließend durchwühlte er mehrere Räume auf der Suche nach Brauchbarem. Ob der Täter Beute machte ist bislang unklar. Auch die Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden.

Einen weiteren Einbruch beging ein Unbekannter zwischen Sonntag 16.15 Uhr und Montag 6 Uhr in Faurndau bei Göppingen. In der Stuttgarter Straße verschaffte er sich auf eine bislang unbekannte Art und Weise Zugang in ein Geschäft. Im Inneren fand er einen Safe. Den hebelte er gewaltsam auf. Das Geld aus dem Safe nahm er mit und flüchtete unerkannt.

Die Polizei Göppingen (07161/6160) ermittelt nun in beiden Fällen und sicherte Spuren. Die Höhe der Schäden ist bislang unklar.

Hinweis:

Sollten Sie etwas Verdächtiges bemerken, rufen Sie sofort die Polizei. Gerade bei der Bekämpfung von Einbrüchen ist die Polizei auf die Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Zögern Sie also nicht und wählen Sie sofort die 110. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass Einbrecher auf frischer Tat von der Polizei angetroffen werden oder aus ihrem Anruf entscheidende Hinweise ergehen. So lässt sich ein Einbruch nicht nur verhindern, die Polizei erlangt auch Hinweise auf Verdächtige. Das hilft, Straftaten aufzuklären und Einbrecher aus dem Verkehr zu ziehen.

+++++++ 0689758 0686466 (JS)

