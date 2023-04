Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Reifen gestohlen

Über das Wochenende montierten Unbekannte Reifen von einem Laster im Ulmer Donautal ab.

Zwischen Samstag 15 Uhr und Montag 12.30 Uhr stand der Laster auf einem Firmengelände in der Nicolaus-Otto-Straße. Als der Fahrer seinen Lkw holen wollte, stellte er das Fehlen der Kompletträder fest. Unbekannte hatten die vordere Bereifung demontiert und mitgenommen. Wer die Tat beging, ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Dieben aufgenommen.

Zum Schutz vor Einbruch und Diebstahl kann die Beratung einer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Anspruch genommen werden. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Die Mitarbeitenden informieren kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen an Haus und Firma sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

