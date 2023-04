Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: POL-UL: (GP) Göppingen - KORREKTUR

Angriff am Bahnhof

Am Sonntag erlitten ein 20-Jähriger und ein 21-Jähriger in Göppingen Verletzungen, als sie von einer Gruppe von Menschen angegriffen wurden.

Ulm (ots)

++++Korrektur: Die Poststraße befindet sich in Göppingen. Ich bitte um Entschuldigung.++++

Gegen 22 Uhr riefen Zeugen die Polizei. Sie berichteten, dass am Bahnhofsvorplatz in Göppingen viele Personen "auf jemanden losgehen" würden.

Mehrere Streifen der Polizei fuhren aufgrund der Meldung sofort zum Bahnhof Göppingen. Dort war bis zum Eintreffen der Polizistinnen und Polizisten jedoch keine Auseinandersetzung mehr. Weder die anscheinend Angegriffenen, noch die wahrscheinlichen Angreifer waren noch da.

Die Polizei fahndete nach den Beteiligten. Dabei stellte die Polizei zwei Männer, einen 20-Jährigen und einen 21-Jährigen, in Göppingen in der Poststraße fest. Bei den beiden Männern, die mit einem Skoda unterwegs waren, handelt es sich wohl um die Angegriffenen.

Nach Auskunft der beiden Männer und von Zeugen waren die beiden mit dem Skoda am späten Abend in Göppingen unterwegs. Sie hielten dann wohl gegen 22 Uhr am Bahnhofsvorplatz. Anscheinend unvermittelt soll ein Mann die Beifahrertür am Skoda geöffnet und auf den 20-Jährigen eingeschlagen haben. Der 20-Jährige und der 21-Jährige Fahrer des Skoda stiegen dann wohl aus dem Auto aus und rannten über den Vorplatz in Richtung Bahnhofsgebäude. Dort sollen sie dann von einer Personengruppe umringt und an der Flucht gehindert worden sein. Personen aus dieser Gruppe hätten dann auf den 20-Jährigen und auch auf den 21-Jährigen eingeschlagen und sie getreten. Die genaue Zahl der Personengruppe ist derzeit nicht bekannt. Die Schätzungen der Zeugen liegen zwischen 15 und 30 Personen. Es soll sich um Jugendliche oder junge Erwachsene gehandelt haben. Während dieser Auseinandersetzung riefen Zeugen, dass sie die Polizei rufen. Vermutlich deshalb flohen sowohl die Menschen aus der Personengruppe als auch die beiden Männer, die mit dem Skoda gekommen waren.

Durch den Angriff, der augenscheinlich mehr gegen den Jüngeren gerichtet war, erlitt dieser leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in eine Klinik. Der 21-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Die Behandlung durch Rettungskräfte war nicht notwendig.

Die Polizei Göppingen (07161 63-2360) nahm die Ermittlungen auf. Sie klärt nun die genauen Hintergründe des Vorfalls. Die Polizistinnen und Polizisten sicherten hierfür Spuren. Sie führten auch bereits erste Vernehmungen durch. Zeugen gaben an, dass während der Auseinandersetzung mehrere Schüsse fielen. Genauere Informationen hierzu liegen bislang nicht vor. Weder der 20-Jährigen noch der 21-Jährige wurden aber durch Schüsse verletzt. Ebenfalls gaben Zeugen an, dass die Angreifer zum Teil Stöcke verwendeten, als sie auf die beiden Männer einschlugen. Auch hierzu liegen derzeit keine näheren Erkenntnisse vor.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Hinweis der Polizei:

Sollten Sie Zeugin oder Zeuge dieser Auseinandersetzung geworden sein, oder sonst etwas zu dem Vorfall sagen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei. Lassen Sie nicht zu, dass Gewalt im öffentlichen Raum geschieht, ohne dass die Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen werden. Helfen sie den Ermittlerinnen und Ermittlern bei Ihrer Arbeit. Denn Sicherheit geht alle Menschen an - nicht allein die Polizei.

++++0686352

Andrea Wagner, Polizeipräsidium Ulm, Tel.: 0731 188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell