POL-LIP: Detmold/Lemgo. Kokain, Marihuana und Haschisch sichergestellt - Festnahme von drei Personen.

Lippe (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17./18.10.2023) versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung in der Kroßmannstraße einzubrechen. Der Bewohner entdeckte gegen 1.30 Uhr eine Beschädigung an seiner Wohnungstür. In die Räumlichkeiten gelangten die Einbrecher nicht. Wer Zeugenhinweise zum Einbruchsversuch geben kann, setzt sich bitte unter 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung. ...

