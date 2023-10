POL-EU: Vermeintliches Ansprechen von Kindern in Bad Münstereifel-Schönau - Polizei geht Hinweisen nach

Euskirchen (ots) - Am Montagmorgen (16. Oktober) kam es gegen 7.25 Uhr in Euskirchen zu einem Auffahrunfall. Eine 28-jährige Frau aus Zülpich befuhr die Frauenberger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt, als sie auf Höhe des Friedhofs aus Unachtsamkeit auf den vor ihr an einer Ampel stehenden Pkw auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurden insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt. Eine 46-jährige Frau, die in einem der beteiligten Pkw saß, wurde mit einem Rettungswagen in ein ...

