POL-KN: (Fridingen an der Donau/ Lkr. Tuttlingen) Motorradfahrer bei schweren Unfall lebensgefährlich verletzt (18.07.2023)

Fridingen an der Donau (ots)

Bei einem schweren Unfall auf der Tuttlinger Straße am Dienstagmittag, gegen 12.15 Uhr, ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich und eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen war eine 34-jährige Fahrerin eines VW Tiguan auf der Tuttlinger Straße (Landesstraße 277) aus Richtung Bergsteig herkommend unterwegs. An der Kreuzung zum Hohenbergweg bog die Frau nach links ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 46-jährigen entgegenkommenden Fahrer einer Kawasaki ZR 900 F. Der Motorradfahrer prallte mit voller Wucht gegen das Heck des VW und stürzte im weiteren Verlauf auf die Straße. Hierbei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in eine Klinik. Auch die VW-Fahrerin verletzte sich leicht und kam mit einem Rettungswagen ein Krankenhaus. Mit der Klärung der Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft Rottweil einen Gutachter beauftragt. Die Tuttlinger Straße musste während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Abschlepper kümmerten sich um die beiden totalbeschädigten Fahrzeuge. Die Polizei schätzt den am VW entstandenen Schaden auf eine Höhe von etwa 40.000 Euro und an der Kawasaki auf ungefähr 6.000 Euro.

