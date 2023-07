Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Heftige körperliche Auseinandersetzung in der Ambrosius-Blarer-Straße- Polizei sucht dringend Zeugen (14.07.2023)

Tuttlingen (ots)

Am Freitagabend ist es vor dem "Afrika Shop" in der Ambrosius-Blarer-Straße zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern gekommen. Ein Zeuge teilte diesen Sachverhalt gegen 20.15 Uhr über Notruf der Polizei mit. Als die an der Schlägerei beteiligten Personen mitbekamen, dass die Polizei gerufen wurde, verließen diese fluchtartig den Bereich in Richtung Busbahnhof. Beim Eintreffen der Streifen befanden sich die jungen Männer bereits nicht mehr vor Ort. Auch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Personen. Aufgrund eines seit Montag in den sozialen Medien verbreiteten Videos konnten nun Ermittlungen zu den begangenen Körperverletzungsdelikten von der Polizei eingeleitet werden. Insbesondere ermitteln die Beamten des Polizeireviers Tuttlingen wegen einer Gefährlichen Körperverletzung. In dem Zusammenhang bittet die Polizei darum, dass Personen, die bei den Angriffen von anderen verletzt wurden, den Vorfall beobachtet haben oder sogar diesen gefilmt haben, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Filmen von Straftaten und dass dann der Polizei als Beweismittel zur Verfügung gestellte Filmmaterial keine strafrechtlichen Folgen nach sich zieht.

