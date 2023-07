Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Einbruch in Praxisräume- Polizei sucht Zeugen (15./16.07.2023)

Schramberg (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Samstag, 13 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, in die Praxisräume einer Ergotherapie und eines Tierarztes in der Straße "Alte Steige" eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster der jeweiligen Praxis Zutritt in die Büro- und Behandlungsräume und klauten aus dem Empfangsbereich aus den Trinkgeld- und Kaffeekassen Bargeld in Höhe von insgesamt mehreren hundert Euro. An den aufgehebelten Fenstern entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen eingeleitet. Personen, denen im betreffenden Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Straße "Alte Steige" aufgefallen ist oder die Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu melden.

