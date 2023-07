Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mopedfahrer prallt in geparktes Auto und flüchtet (18.07.2023)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Dienstag ist es auf der Dettinger Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Gegen 00.30 Uhr bemerkte ein Anwohner einen lauten Knall, woraufhin er aus dem Fenster schaute. Dabei sah er auf Höhe eines am Fahrbahnrand geparkten Renault Modus zwei junge Männer mit schwarzen Mopeds (Art Enduro) ohne Kennzeichen davonfahren. Eines der Zweiräder war an der Front beschädigt. Die daraufhin verständigte Polizei stellte an dem geparkten Renault frische Unfallspuren fest. Der Fahrer des beschädigten Mopeds soll etwa 16-18 Jahre alt und von korpulenter Statur gewesen sein. Er hatte helle Haare und trug einen "Grenzgänger"-Pullover. Sachdienliche Hinweise auf die Identität des flüchtenden Zweiradfahrers nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

