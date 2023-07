Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall (17.07.2023)

Singen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagabend einen Unfall auf der Kreuzung "Zur Kapelle" und Lummoldstraße verursacht. Ein 60-Jähriger bog mit einem VW von der Straße "Zur Kapelle" kommend nach links in die Lummoldstraße ein. Dabei fuhr der Mann zu weit mittig und touchierte in der Folge einen aus der Lummoldstraße entgegenkommenden, an der Kreuzung stehenden Mazda eines 31-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der 60-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test mit einem Wert von knapp zwei Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. An dem Mazda entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro, den Schaden am VW schätzte die Polizei auf rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell