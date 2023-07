Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall auf dem Strandweg verletzt (17.07.2023)

Moos (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat eine Radfahrerin bei einem Unfall auf dem Strandweg am Montagvormittag. Zwei 73 und 63 Jahre alten Frauen fuhren nebeneinander auf dem Strandweg in Richtung Radolfzell. Am Beginn des Radweges kam es zum Zusammenstoß, da die innen fahrende 73-Jährige nach rechts auf den Radweg wechseln wollte, die 63-Jährige jedoch geradeaus weiterfuhr. Die 73-Jährige stürzte und zog sich eine Platzwunde zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in eine Klinik.

