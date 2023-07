Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Diebstahl von hochwertigen Autorädern (17.07.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 11 Uhr, haben Diebe an einem vor einem Autohaus abgestellten hochwertigen Neuwagen Mercedes AMG GT 53 dessen vier Räder gestohlen. Die Unbekannte bockten in der Max-Planck-Straße den Sportwagen auf und stahlen dessen kompletten Radsatz. An einem anderen Mercedes, Typ GLC, klauten sie das vordere linke Komplettrad. Der Wert des Diebesgutes beträgt rund 15.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 07721 601-0, zu melden.

