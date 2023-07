Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer verursacht beim Ausscheren einen Unfall und flüchtet (17.07.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Ein Autofahrer hat am Montag gegen 10 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Donaueschingen und Bad Dürrheim einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte wechselte mit seinem Auto auf der zweispurigen B 27 kurz vor Bad Dürrheim vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei schnitt er eine 33-Jährige mit einem BMW 530, die sich auf der linken Fahrspur näherte. Die Frau wich nach links aus und prallte gegen eine Leitplanke, wobei an ihrem Auto ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand. Zum Zusammenstoß mit dem Verursacher kam es nicht. Der setzte, ohne Anzuhalten, seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise auf ihn geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Dürrheim, Telefon 07726 93948-0, in Verbindung zu setzen.

