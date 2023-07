Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Nendingen) Einbruch in Gaststätte auf der Rosenstraße - Polizei sucht Zeugen (15./16.07.2023)

Tuttlingen-Nendingen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Gaststätte auf der Rosenstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt in die Innenräume des Lokals. Dort brachen die Unbekannten eine Schublade auf und klauten das darin befindliche Bargeld sowie einen Autoschlüssel. Auch ein Handy, welches auf dem Tresen lag, nahmen die Täter mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, denen im Zeitraum zwischen Samstagabend, 23.30 Uhr, und Sonntagmorgen, 10.00 Uhr, Verdächtiges im Bereich der Pizzeria aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf die oder den Einbrecher geben können, sich unter der Tel. 07461 941-0, beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

