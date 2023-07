Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen A 81/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Autobahn- Lastwagenfahrer flüchtet- Polizei sucht Zeugen (17.07.2023)

Dietingen A 81 (ots)

Am Montagmittag, gegen 12.30 Uhr, hat sich auf der Autobahn 81 ein Unfall ereignet, bei dem ein unbekannter Lastwagenfahrer einen Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro verursacht hat. Eine 24-jährige Fahrerin eines Ford war auf der linken Fahrspur der A 81 aus Richtung Stuttgart herkommend nach Singen unterwegs und überholte mehrere Fahrzeuge. Ein unbekannter Fahrer eines Lastwagens wechselte unmittelbar vor der Ford-Fahrerin von der rechten auf die linke Fahrspur. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die 24-Jährige nach links aus und prallte dort mit der Mittelschutzleitplanke zusammen. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 5.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Die Verkehrspolizei Zimmern bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Lastwagenfahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 0741 34879-0 zu melden.

