POL-HS: Einbrüche in Realschule und Tennisheim

Geilenkirchen (ots)

In der Nacht von Mittwoch (24. August) auf Donnerstag (25. August) kam es zu Einbrüchen in die Realschule am Gillesweg sowie einem Tennisheim in der Martin-Heyden-Straße. Im Verwaltungstrakt der Schule hebelten die Täter mehrere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten nach ersten Erkenntnissen zwei Beamer und ein Laptop. Auf dem Gelände des Tennisvereins versuchten Einbrecher, mehrere Türen des Vereinsheims aufzubrechen, was jedoch misslang. Sie stahlen mehrere Getränkekästen, die an der rückwärtigen Seite des Vereinsgebäudes gelagert wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und klärt nun, ob für beide Taten dieselben Täter verantwortlich sind.

