POL-GI: Unter Drogen, aber ohne Fahrerlaubnis unterwegs + Diebe auf dem Schrottplatz + Unbekannter beschädigt Gartenzaun +

Pressemeldungen vom 10.12.2021:

Gießen: Unter Drogen, aber ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Eine Streife der Polizeistation Gießen Süd nahm gestern Abend (09.12.2021) in der Nordanlage einen Drogenfahrer aus dem Verkehr. Zudem stellten die Ordnungshüter bei seinem Beifahrer Betäubungsmittel sicher. Die Schutzleute stoppten den Audi A3 in der Nordanlage. Konzentrations- und Reaktionstest erhärteten den Verdacht, dass der 38-jährige Audifahrer unter dem Einfluss von Drogen hinter dem Lenkrad saß. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei seinem 40-jährigen Beifahrer stellten die Polizisten ein Briefchen mit Kokain sowie eins mit Heroin sicher. Der ebenfalls in Gießen lebende Audifahrer musste sich auf der Wache im Schiffenberger Tal einer Blutentnahme unterziehen. Auf ihn kommen Strafverfahren wegen seiner Drogenfahrt und des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu. Gegen seinen Beifahrer ermitteln die Ordnungshüter wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Gießen: Mountainbike geklaut

In der Mühlstraße ließen Diebe ein rund 3.000 Euro teures Mountainbike mitgehen. Im Zeitraum von Samstag (04.12.2021), gegen 22.30 Uhr bis Mittwoch (08.12.2021), gegen 17.00 Uhr stand das Bike festgeschlossen an einem Zaun in Höhe der Hausnummer 5. Die Täter knackten das Schloss und ließen das schwarze Rad der Marke "Cube" mitgehen. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Mountainbikes nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7005-3755 entgegen.

Langgöns: Diebe auf dem Schrottplatz

Am Donnerstagabend (09.12.2021) suchten Einbrecher einen Schrotthändler in der Holzheimer Straße auf. Die Diebe kletterten über den Zaun und hebelten eine Lagerhalle auf. Hierbei lösten sie den Einbruchalarm aus. Ohne Beute zu machen suchten die Diebe sofort das Weite. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe zwischen 21.50 Uhr und 22.10 Uhr an dem Gelände beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schrottplatzes aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Verkehrsunfälle:

Lich: Auffahrunfall

Eine 19-jährige Laubacherin in einem Mazda befuhr am Donnerstag (09.Dezember) gegen 06.50 Uhr von Laubach kommend den Zubringer zur Bundesstraße 457 und beabsichtigte in Richtung Gießen abzubiegen. Als die Mazda-Fahrerin abbremste, fuhr ein hinter ihr fahrender Unbekannter auf den Mazda auf. Der Unbekannte fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Lollar: Unbekannter beschädigt Gartenzaun Ein bislang Unbekannter befuhr zwischen Donnerstag (09.Dezember) 22.00 Uhr und Freitag (10.Dezember) 08.10 Uhr den Fasanenweg. Offenbar geriet der Unbekannte von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Gartenzaun. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Peugeot beschädigt

2.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Peugeot nach einer Fahrerflucht am Donnerstag (09.Dezember) zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Als der Besitzer zu seinem silberfarbenen Panther zurückkam, war dieser an der Fahrerseite im Heckbereich beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfall in der Gartenstraße

Donnerstagmittag (09.Dezember) gegen 12.25 Uhr beabsichtigte ein 83-jähriger Mann in einem Subaru von einem Grundstück in die Gartenstraße einzufahren. Offenbar übersah der Subaru-Fahrer dabei eine 22-jährige Frau in einem BMW, die die Gartenstraße in Richtung Ludwigsplatz befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lich: Beim Rangieren Opel beschädigt

Am Donnerstag (09.Dezember) gegen 17.45 Uhr stieß eine 51-jährige Frau in einem Renault in der Straße "Unterstadt" gegen einen geparkten Opel. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Linden: Beim Rückwärtsfahren VW beschädigt Ein 27-jähriger Mann in einem Opel und ein 24-jähriger Mann in einem VW standen hintereinander auf dem Geradeausstreifen der Landstraße 3475 an der Kreuzung zur Robert-Bosch-Straße und dem Zubringer zur Bundesautobahn 485. Da sich der Opel-Fahrer falsch eingeordnet hatte, fuhr er rückwärts, ohne den hinter ihm stehenden VW zu bemerken. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem Sachschaden in Höhe von insgesamt 500 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

