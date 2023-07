POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Einbruch in Wohnwagen auf dem Wöhrdpark (17.07.2023)

Oberndorf am Neckar (ots) - Unbekannte sind im Zeitraum v on Freitagnachmittag bis Montag, 6.30 Uhr, in das "Gymnasium am Rosenberg" in der Eugen-Frueth-Straße eingebrochen und haben einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro angerichtet. Die Täter schlugen ein Fenster an der Rückseite des Schulgebäudes ein und ...

mehr