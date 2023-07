Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus (17.07.2023)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Montagabend, gegen 22.30 Uhr, ist es in einem Mehrparteienhaus in der Hölderlinstraße zu einem Küchenbrand gekommen. Die Bewohner des Hauses bemerkten eine Rauchentwicklung und alarmierten die Feuerwehr Oberndorf. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle Bewohner das Haus verlassen. In einer Küche in einer Wohnung im ersten Obergeschoß war ein Toaster in Brand geraten, der von der Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort war, schnell gelöscht werden konnte. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Rettungsdienst, der mit fünf Fahrzeugen und neun Einsatzkräften den Brandeinsatz unterstützte, brachte die Bewohner der Wohnung vorsorglich zur medizinischen Untersuchung in eine Klinik. Die Wohnung der 44-jährigen Frau und ihres 20 Monate alten Kindes war durch den Rauch nicht mehr bewohnbar, weshalb die Stadtverwaltung Oberndorf der kleinen Familie eine Notunterkunft zur Verfügung stellte. Nach derzeitigen Erkenntnissen ermittelt die Polizei in Oberndorf wegen einer fahrlässigen Brandstiftung. Die Ermittlungen dauern an.

