Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen in das "Gymnasium am Rosenberg ein"- Zeugen gesucht (14.-17.07.2023)

Oberndorf am Neckar (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum v on Freitagnachmittag bis Montag, 6.30 Uhr, in das "Gymnasium am Rosenberg" in der Eugen-Frueth-Straße eingebrochen und haben einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro angerichtet. Die Täter schlugen ein Fenster an der Rückseite des Schulgebäudes ein und gelangten so in die Innenräume. Dort verschafften die sich Zutritt in das Zimmer des Rektors. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen nahmen die Einbrecher keine Wertsachen mit. Die Polizei sucht nun Personen, die etwas Verdächtiges im Bereich der Schule beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu melden.

