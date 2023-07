Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall im Begegnungsverkehr- rund 8.000 Euro Blechschaden (17.07.2023)

Emmingen-Liptingen (ots)

Zu einem Unfall gekommen ist es am Montagabend, gegen 18 Uhr, auf dem Breitishardweg. Eine aus Richtung der Donaustraße herkommende 43-jährige Audi A3-Fahrerin streifte beim Vorbeifahren an einem am Straßenrand geparkten Auto einen entgegenkommenden Mercedes einer 55-Jährigen, wodurch an beiden Autos jeweils Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstand.

