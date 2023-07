Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Einbruch in eine Café-Bäckerei auf dem Marktplatz - Polizei sucht Zeugen (16./17.07.2023)

Sulz am Neckar (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag in eine Café-Bäckerei auf dem Marktplatz Straße eingebrochen. Vermutlich in den frühen Morgenstunden verschafften sich die Unbekannten unbefugt Zutritt in die Bäckerei und klauten aus einem Safe einen Safebag. Anschließend flüchteten die Einbrecher in Richtung unbekannte Richtung. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Personen, denen in der Nacht auf Montag Verdächtiges im Bereich des Marktplatzes aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Sulz, Tel. 07454 9274-6, in Verbindung zu setzen.

