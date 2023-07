Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Vandalismus in der Stadtkirchstraße- Zeugen gesucht (16.07.2023)

Tuttlingen (ots)

Zwei Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen, gegen 1.45 Uhr, Sachbeschädigungen an zwei in der Stadtkirchstraße geparkten Fahrzeuge begangen. Die beiden jungen Männer sprangen gegen einen Roller und gegen einen Skoda und traten gegen die Außenspiegel. Dies konnte von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet werden, der auch die Polizei rief. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Beide Männer sollen etwa 20 Jahre alt und zwischen 170 und 180 Zentimeter groß sein. Einer der Täter hatte eine weiße Hose getragen, der Andere war mit einer Jeans bekleidet. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Tuttlingen, unter der Telefonnummer 07461 941-0 entgegen.

