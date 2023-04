Polizei Dortmund

POL-DO: Diebesgut in fünfstelliger Höhe in Garage in Dortmund-Derne sichergestellt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0363

Am 12. April, gegen 08:30 Uhr, erhielt die Polizei Dortmund den Hinweis auf einen Diebstahl bei einer Großspedition an der Gneisenauallee in Dortmund-Derne.

Die Spedition hat zuvor bereits eine private Sicherheitsfirma beauftragt, um dem Verdacht des Diebstahls nachzugehen. Da nun Beweise gegen zwei Mitarbeiter der Spedition vorlagen, wurde die Polizei verständigt. Es stellte sich heraus, dass die beiden Männer im Alter von 51 und 57 Jahren immer wieder Pistazien entwendeten und diese an einen 51-jährigen Dortmunder verkauften.

Bei der Durchsuchung einer Garage des 51-Jährigen fanden die Beamten neben circa 4.000 Dosen Nüssen noch mehrere Tausend Dosen Lufterfrischer sowie Schampooflaschen. Dazu kamen einige originalverpackte elektrische Zahnbürsten und Gartenscheren.

Die Waren der Spedition wurden dem rechtmäßigen Eigentümer übergeben. Bei den übrigen Waren stehen die Ermittlungen bezüglich des Eigentümers noch aus.

Gegen die Tatverdächtigen wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts des Bandendiebstahls sowie Hehlerei gefertigt.

