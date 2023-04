Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt - Mordkommission der Polizei Dortmund hat Ermittlungen aufgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0362

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund.

Wie in der Pressemitteilung unter der laufenden Nummer 0359 berichtet, kam es am 12. April auf der Münsterstraße in Dortmund zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde eine 57-jährige Frau schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Eine Mordkommission der Polizei Dortmund hat die Ermittlungen aufgenommen.

Um ca. 17:30 Uhr gingen bei der Polizei Dortmund mehrere Notrufe ein. Zeugen meldeten eine männliche Person, die mit einer abgebrochenen Flasche auf eine Frau einsteche. Unmittelbar eintreffende Polizeibeamte konnten in Folge einen 36-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Die Ermittlungen zum Tathergang und zur Motivlage dauern an. Weitere Presseauskünfte erteilt der zuständige Oberstaatsanwalt Dombert.

Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5484709

