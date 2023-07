Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck/ Lkr. Tuttlingen) Unfall mit Fahrzeugüberschlag - Autofahrer schwer verletzt (17.07.2023)

Neuhausen ob Eck (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Überschlag eines Opel mit Anhänger, bei dem sich ein 68-jähriger Autofahrer schwere Verletzungen zugezogen hat, ist es am Montagabend auf der Bundesstraße 311 zwischen Neuhausen ob Eck und Worndorf gekommen. Der 68-Jährige fuhr mit seinem Gespann kurz vor 19 Uhr von Neuhausen ob Eck in Richtung Worndorf. Kurz vor der Abzweigung zur Kreisstraße 5945 kam der Autofahrer nach links von der Straße ab. Im weiteren Verlauf fuhr das Gespann eine Böschung hinunter, durchschlug den dortigen Wildschutzzaun, überschlug sich und blieb auf einem unterhalb der B 311 verlaufenden Wirtschaftsweg auf dem Dach liegen. Der 68-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und konnte sich nicht selbstständig aus dem Auto befreien. Hinzukommende Verkehrsteilnehmer retteten den Mann aus seinem Wagen und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erste Hilfe. Schließlich wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der auf dem Dach liegende Opel und der demolierte Anhänger mussten von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden. An diesen entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von insgesamt rund 9.000 Euro Schaden.

