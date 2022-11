Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Vorfahrt missachtet

Am Montag kam es in einem Kreisverkehr in Sontheim zu einem Unfall mit einem Verletzten.

Ulm (ots)

Gegen 17.15 Uhr fuhr eine 20-Jährige mit einem Renault in der Jakobstraße in Richtung Schillerstraße. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr übersah sie wohl, dass dort ein 60-Jähriger mit einem Kleinkraftrad fuhr. Dieser hatte Vorfahrt. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der Mann stürzte. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Heidenheim (07321/97520) nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf 2.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Womöglich war die Frau für einen Moment unachtsam, als sie in den Kreisverkehr einfuhr. Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen.

