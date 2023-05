Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Bei Unfall zwei Fahrzeuge beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochabend 20.30 Uhr und Donnerstagmorgen 08.00 Uhr kam ein unbekannter Fahrzeugführer bzw. unbekannte Fahrzeugführerin in der Untermühlaustraße aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und streifte zwei am Straßenrand geparkte Pkw. Anschließend flüchtete der Fahrer / die Fahrerin unerkannt von der Unfallstelle. Die Höhe des Sachschadens an dem geparkten Nissan sowie dem BMW sind derzeit noch Teil der Unfallermittlungen. Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter Tel.: 0621 / 3301-0, in Verbindung zu setzen.

