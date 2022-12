Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Betrunkener Autofahrer prallt gegen Verkehrszeichen

Rottweil (ots)

Ein erheblich betrunkener Autofahrer ist am Montagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, mit einem Audi auf dem Parkplatz der Helios Klinik gegen ein Verkehrszeichen gefahren und dann mit dem Wagen in einem unbefestigten Grünstreifen hängen geblieben. Beim Eintreffen der durch das Klinikpersonal verständigten Polizei saß der 47-Jährige noch auf dem Fahrersitz des Audis und war aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung kaum ansprechbar. Nach der Entnahme einer Blutprobe verblieb der Mann vorsorglich zur Ausnüchterung in der Klinik. Der 47-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren für die Autofahrt und den verursachten Unfall unter Alkoholeinwirkung verantworten. Der mit einigen hundert Euro beschädigte Audi wurde abgeschleppt.

