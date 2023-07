Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung am Taxistand am Bahnhofplatz - Polizei sucht Zeugen (18.07.2023)

Radolfzell (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung am Taxistand am Bahnhofplatz am Dienstagnacht. Gegen 02.30 Uhr gerieten zwei Personengruppen aneinander, da man sich nicht einigen konnte, wer das nächste Taxi bekäme. In der Folge schlugen zwei unbekannte Männer aus der einen Gruppe einem 24-Jährigen aus der anderen Gruppe mit der Faust ins Gesicht und schubsten eine 29-Jährige zu Boden. Anschließend flüchteten die beiden Angreifer. Eine ärztliche Behandlung der beiden Verletzen war nicht erforderlich. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell