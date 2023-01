Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Zeugen nach Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen gesucht

Sögel (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 15. Januar wurden in Sögel, in der Straße Zum Galgenberg, zwei Fahrzeuge beschädigt. Unbekannte Täter beschädigten den Lack eines gräulichen VW Multivan und eines grünen Audi. Beide Fahrzeuge waren auf einer Hofeinfahrt abgestellt und wurde nahezu rundum mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es wurden großflächig der Buchstabe X in den Lack gekratzt. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Sögel in Verbindung zu setzen. Tel. 05952/93450.

