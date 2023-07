Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Brand auf Balkon (18.07.2023)

Rottweil (ots)

Wegen eines Brandalarms in der Schramberger Straße sind am Dienstagvormittag, gegen 11.15 Uhr, die Feuerwehren Rottweil und der Ortsteile, der Rettungsdienst und die Polizei ausgerückt. Eine Anwohnerin hatte einen Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienwohnhauses gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren alle Bewohner bereits aus dem Gebäude und auf dem Balkon brannte es lichterloh. Der Feuerwehr gelang es schnell den Brand im vierten Obergeschoss unter Kontrolle zu bringen, bevor er sich zu einem Gebäudebrand ausweiten konnte. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden am Gebäude auf etwa 150.000 Euro. Zum Inventarschaden kann derzeit keine Aussage getroffen werden. Die betreffende Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Die Schramberger Straße musste während des Einsatzes vollständig gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Rottweil hat dahingehend die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell