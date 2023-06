Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei tatverdächtige Einbrecher gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Gleich in zwei Fällen konnte die Polizei Gelsenkirchen die Tatverdächtigen von Wohnungseinbruchsdiebstählen in den Stadtteilen Schalke und Erle stellen.

Aufmerksame Zeugen beobachteten am Dienstag, 20. Juni 2023, gegen 8.20 Uhr einen zunächst unbekannten Mann, der mittels Werkzeugen versuchte in ein Mehrfamilienhaus an der Dresdener Straße zu gelangen. Sie alarmierten die Polizei und diese nahm den 24-jährigen Tatverdächtigen aus Herne fest und brachten ihn zur Wache. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Am selben Tag wurde die Polizei gegen 22 Uhr nach Erle gerufen, da auch hier der Verdacht eines Wohnungseinbruchsdiebstahls vorlag. Aufmerksame Nachbarn eines Mehrfamilienhauses auf der Cranger Straße hörten am späten Abend ein lautes Knallgeräusch aus dem Bereich der Parterrewohnung. Beim Blick in den Garten konnten zwei Unbekannte festgestellt und durch laute Rufe zur Flucht gezwungen werden. Durch die Beschreibung der Zeugen und eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung konnten die beiden Tatverdächtigen an der Schulstraße Ecke Wiemannsweg angetroffen werden. Die Beamten nahmen die beiden 28 und 41 Jahre alten Männer ohne festen Wohnsitz in Deutschland fest. Am Tatort konnte im Bereich des Terrassenfensters das vermeintliche Aufbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Auch diese beiden Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren.

