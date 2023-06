Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verdacht der Vergewaltigung/Wer kennt den Tatverdächtigen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Hilfe von Fotos nach einem unbekannten Mann, der im Verdacht steht, am Donnerstag, 28. April 2022, gegen 11 Uhr in einer Wohnung eine Frau vergewaltigt zu haben. Die 33 Jahre alte Dortmunderin erschien kurz nach der Tat auf einer Polizeiwache und erstattete Anzeige. Als Beamte daraufhin unmittelbar die Wohnung des Tatverdächtigen an der Klosterstraße in der Altstadt aufsuchten, entzog sich der Verdächtige weiteren Maßnahmen durch Flucht. Ohne dort Mieter zu sein, betrieb der Tatverdächtige in der Wohnung ein Nagelstudio, in dem auch die 33-Jährige Kundin war. Der Gesuchte hat am linken Unterarm eine auffällige Tätowierung in Form eines Uhrensymbols und des Schriftzugs "Alex". Nachdem die Polizei in den vergangenen Monaten intensiv ermittelt hat, sucht sie nun mit Hilfe von Bildern nach dem Tatverdächtigen. Den dazu notwendigen Beschluss hat das zuständige Amtsgericht auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft erlassen. Hinweise zu dem Tatverdächtigen bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Die Fotos und eine Beschreibung des Tatverdächtigen finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/108408

