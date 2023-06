Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verfolgungsfahrt mit anschließendem Unfall im Gelsenkirchener Süden

Gelsenkirchen (ots)

Einer zivilen Streife fiel am Mittwochmorgen, 21. Juni 2023, gegen 2.30 Uhr ein Fahrzeug auf der Rotthauser Straße auf, das eine rote Ampel missachtete. Im Rahmen der ersten Nachfahrt beobachteten die Beamten weitere Verkehrsverstöße des zunächst unbekannten Fahrzeugführers in Form von Missachten von roten Ampeln oder Geschwindigkeitsüberschreitungen. Nachdem die zivilen Beamten sich in ihrem Fahrzeug zu erkennen gaben und das Anhaltesignal des Wagens einschalteten, versuchte der Fahrzeugführer sich augenscheinlich der Kontrolle zu entziehen und beschleunigte sein Fahrzeug. Die Flucht des Verdächtigen erstreckte sich über mehrere Straßen im Gelsenkirchener Süden. Die eingesetzten Beamten waren immer in unmittelbarer Nähe des flüchtenden Fahrzeugs. Im Kreuzungsbereich Grillostraße und Magdeburger Straße in Schalke kam es schließlich ohne Einwirkung der Polizei oder anderer Beteiligter auf einem Grünstreifen zum Unfall. Bei dem Fahrzeugführer, der unmittelbar gestellt werden konnte, handelt es sich um einen 35-jährigen Gelsenkirchener. Sowohl er als auch seine 39-jährige Beifahrerin aus Essen blieben unverletzt. Bei dem Verkehrsunfall wurden eine Grünfläche und ein Baum beschädigt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest beim vermeintlichen Fahrzeugführer fiel positiv aus. Dem 35-Jährigen wurde in der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge von Alkoholgenuss. Das verunfallte Fahrzeug sowie der Führerschein des Gelsenkircheners wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell