Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall in der Neustadt - Zeugen und Unfallbeteiligter gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Kleinkind kam es am Dienstag, 20. Juni 2023, in einer Fußgängerzone in der Neustadt. Eine vierköpfige Familie aus Gelsenkirchen lief gegen 17.15 Uhr auf dem Gehweg der Straße Wiehagen in Richtung der dortigen Fußgängerzone. In Höhe der Hausnummer 12 kam ihnen ein Fahrradfahrer entgegen, der von der Fußgängerzone in Richtung Fahrbahn fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem vierjährigen Mädchen der Familie. Sowohl das Kind als auch der Radfahrer stürzten. Nach einem kurzen Gespräch mit der Familie fuhr der Zweiradfahrer ohne Angaben seiner Personalien in Richtung Knappenstraße davon. Das Mädchen verletzte sich leicht. Der Fahrradfahrer wird auf ein Alter zwischen 30 bis 55 Jahre und eine Größe von etwa 1,80 Meter geschätzt. Er hatte graue Haare und trug zum Zeitpunkt des Unfalls blaue Oberbekleidung, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe. Das beteiligte Fahrrad sei blau gewesen. Die Polizei sucht, zwecks Sachverhaltsklärung, den unbekannten Radfahrer sowie weitere Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6228 oder an die Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160.

