Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperliche Auseinandersetzung im Straßenverkehr

Gelsenkirchen (ots)

Aufgrund einer geschlossenen Schranke hielt ein 47-jähriger Gelsenkirchener am Montagabend gegen 21 Uhr, 19. Juni 2023, sein Auto auf der Horster Straße in Beckhausen an, da er nicht wie beabsichtigt auf den Parkplatz eines Supermarktes fahren konnte. Dieses Fahrmanöver provozierte einen bislang unbekannten Autofahrer scheinbar so sehr, dass er sich dazu veranlasst sah, den 47-Jährigen im Vorbeifahren zu beschimpfen und sich mit seinem Fahrzeug vor das Auto des Gelsenkircheners zu stellen. Beide Männer verließen ihre Autos und es kam zunächst zu einem verbalen Streit. Ein Augenzeuge berichtete daraufhin, dass der Unbekannte den 47-Jährigen mit einem Schlagstock an der Hand verletzt habe. Danach flüchtete der Tatverdächtige mit seinem Auto in Richtung Beckhausen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung.

