Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Laubenbrände in Bismarck/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Kriminalpolizei Gelsenkirchen ermittelt nach mehreren Laubenbränden in Bismarck wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Dort kam es am frühen Samstagmorgen, 17. Juni 2023, gegen vier Uhr und zwischen sechs und sieben Uhr zu mehreren Bränden auf einem Grabeland zwischen Eva-/Erdbrüggen-/Kanal- und Bickernstraße. Dabei wurden mehrere Lauben vollständig zerstört. In einem Fall verendeten mehr als 100 Brieftauben durch das Feuer. Die Feuerwehr löschte die Brände. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

