POL-GE: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Seniorin

Gelsenkirchen (ots) - Gelsenkirchen Scholven, In den Erlen Samstag, 17.06.23, 01:35h Aus bisher ungeklärter Ursache entwickelte sich in einem zur Zeit unbewohnten Einfamilienhaus ein massiver Brand, die Löscharbeiten gestalteten sich dabei sehr umfangreich. Das Haus ist vermutlich einsturzgefährdet, es entstand entsprechender Sachschaden, die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Polizei Gelsenkirchen Jerzynka, ...

mehr