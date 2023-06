Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streit an einer Haltestelle in der Feldmark eskaliert

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Samstag, 17. Juni 2023, kam es an der Straßenbahnhaltestelle der Trabrennbahn an der Nienhausenstraße gegen 11.30 Uhr nach einem Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren, zum Teil bisher unbekannten Personen. Eine 24 Jahre alte Gelsenkirchenerin gab an, mit ihrem 30 Jahre alten Freund auf die Straßenbahn gewartet zu haben. Als die beiden in die Bahn einsteigen wollten, kam es zunächst zum Streit mit einem Unbekannten, in dessen Folge es zu wechselseitigen Körperverletzungen mit mehreren Beteiligten kam, bei denen der Unbekannte dem 30-Jährigen auch Bargeld aus einer Bauchtasche geraubt haben soll. Der Unbekannte entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Er ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur und braun/schwarze Haare. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jeanshose. Die Beteiligten verzichteten vor Ort auf eine medizinische Behandlung. Zeugen werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 an die Polizei zu wenden.

