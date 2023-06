Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 43-Jähriger randaliert im Wissenschaftspark

Gelsenkirchen (ots)

Ein 43 Jahre alter Mann aus Geislingen an der Stiege hat am Dienstagabend, 20. Juni 2023, gegen 20.30 Uhr in der Grünanlage neben dem Wissenschaftspark an der Bochumer Straße in Ückendorf randaliert. Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, verhielt er sich ihnen gegenüber sofort aggressiv. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin in Gewahrsam und legten ihm Handfesseln an. Zwei 21 und 29 Jahre alte Männer gaben an, von dem Mann beleidigt, bedroht und mit einem Messer angegriffen worden zu sein. Dabei erlitten sie leichte Verletzungen. Vor Eintreffen der Beamten konnten die beiden gemeinsam mit einem weiteren, unbekannten Mann den 43-Jährigen überwältigen und ihm das Messer abnehmen. Die Beamten stellten das Taschenmesser sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

