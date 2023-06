Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gewalttätige Auseinandersetzung am Supermarkt

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstagabend, 20. Juni 2023, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Ückendorfer Straße im Stadtteil Ückendorf zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Nach ersten Ermittlungen gerieten dabei gegen 18.15 Uhr sechs Personen im Alter zwischen 17 und 30 Jahren in Streit. Im Zuge der Handgreiflichkeiten warf einer der Beteiligten einen Stein auf das Auto eines der anderen Beteiligten und beschädigte dabei dessen Windschutzscheibe. Die Polizeibeamten stellten die Personalien aller Angetroffenen sicher, führten Gefährderansprachen durch und leiteten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

