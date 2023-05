Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bardowick - Verursacher und verletztes Kind nach Verkehrsunfall gesucht ++ Ebstorf - Radfahrer kollidieren - schwer verletzt ++ Uelzen - E-Scooter-Fahrer unter Kokain-Einfluss ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 22.05.2023

Lüneburg

Lüneburg - Randalierer landet in der Zelle

Ein bereits häufig polizeilich in Erscheinung getretener 33-Jähriger versuchte am Abend des 21.05. gegen 19:30 Uhr einen Funkstreifenwagen im Vorbeifahren in der Straße Am Sande mit einem Ball zu beschädigen. Der Verursacher flüchtete. Kurz vor 00:00 Uhr fiel der 33-Jährige erneut im Innenstadtbereich auf, indem er mit einem unbekannten Gegenstand gegen die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Straße Am Sande schlug. Diese wurde beschädigt. Der Verursacher wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bardowick - Verursacher und verletztes Kind nach Verkehrsunfall gesucht - Hinweise

Am frühen Morgen des 22.05. kam es gegen 07:40 Uhr im Bereich Schwarzer Weg (Zufahrt zum Parkplatz eines Supermarktes) zu einem Verkehrsunfall. Durch eine Zeugin wurde beobachtet, wie ein Schulkind mit seinem Fahrrad den linksseitigen Radweg des Schwarzen Weges in Richtung Große Straße unterwegs war. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Transporter in gleiche Richtung und bog an der Parkplatzzufahrt zu einem Supermarkt nach links ab. Der Junge musste daraufhin mit seinem Rad bremsen, stürzte und verletzte sich am Ellenborgen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Die Zeugin kümmerte sich um das verletzte Kind, dies fuhr jedoch im Anschluss mit weiteren Kindern zur Schule, sodass keine Personalien bekannt sind.

Hinweise insbesondere zum Verursacher oder zum verletzten Schulkind, nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Amelinghausen - Sachbeschädigung an Glasscheibe - Hinweise

In der Nacht zum 22.05. schlugen Unbekannte zwischen 02:00 und 03:00 Uhr Fensterflügel der Außenterrasse eines Bäckers in der Lüneburger Straße mit einem unbekannten Gegenstand ein, sodass das Glas zu Bruch ging. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-939820, entgegen.

Embsen - Randalierer auf Firmengelände - Zeugen gesucht

Zwischen dem 20.05. und dem 22.05. randalierten Unbekannte auf dem Gelände einer Firma Am Alten Werk. Neben dem Leeren eines Feuerlöschers, wurden auch zwei Lampen und ein Türgriff beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-909440, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Prezelle, OT. Lanze - Gas tritt aus Propan-Flüssiggastank aus - Feuerwehr schließt Ventil

Das Ventil eines Propan-Flüssiggastanks musste die alarmierte Feuerwehr in den frühen Abendstunden des 21.05.23 auf einem Grundstück in Lanze schließen. Vermutlich Unbekannte hatten gegen 18:00 Uhr das Ventil geöffnet, sodass Gas austrat. Die Polizei ermittelt.

Uelzen

Bad Bevensen - Versuchter Einbruch am Tage - Hinweise

Im Verlauf des 20.05. versuchten Unbekannte zwischen 13:00 und 17:00 Uhr gewaltsam in den Showroom eines Handwerkerbetriebes in der Ludwig-Ehlers-Straße einzubrechen. Ein Eindringen hat nach ersten Ermittlungen nicht stattgefunden. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-976550, entgegen.

Hanstedt I, OT. Allenbostel - betrunken mit Pkw verunfallt - 2,2 Promille - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 57 Jahre alte Fahrerin eines Pkw BMW aus dem Landkreis Lüneburg in den Nachtstunden zum 21.05.23 im Bereich Allenbostel. Die Frau war gegen 02:45 Uhr mit ihrem Pkw BMW alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit einem Baum. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Bei ihr wurde ein Alkoholwert von 2,2 Promille festgestellt. Es entstand ein Sachschaden von gut 12.000 Euro.

Ebstorf - Radfahrer kollidieren - schwer verletzt

Zu einer Kollision zweier Radfahrer*innen kam es in den späten Nachmittagsstunden des 21.05.23 auf dem Radweg zwischen Wessenstedt und Ebstorf (an der Kreisstraße 20). Ein 58 Jahre alter Rennradfahrer hatte zwei Radfahrer*innen überholt, kam dabei vermutlich vom Radweg ab und stieß gegen das Fahrrad einer 70-Jährigen. Rennradfahrer sowie die 70-Jährige stürzten und erlitten schwerere Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Wrestedt - (Gold-) Fische aus Gartenteich gestohlen

Wegen Diebstahls von Gold-Fischen aus einem Gartenteich in Wrestedt ermittelt die Polizei. Vermutlich 40 bis 45 Tiere "fischten" Unbekannte im Zeitraum vom 20. auf den 21.05.23 aus einem Gartenteich in der Bahnhofstraße. Das Auftreten eines Fischreihers hält der Besitzer für eher unwahrscheinlich. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - E-Scooter-Fahrer unter Kokain-Einfluss

Einen 28 Jahre alten Mann mit einem E-Scooter kontrollierte die Polizei in den späten Abendstunden des 21.05.23 in der Karlstraße. Bei der Kontrolle des Uelzeners gegen 21:45 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Methadon und Kokain fest. Ein Urintest auf Kokain verlief positiv. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rosche - "vorbildlich": Polizei kontrollierte im Umfeld der Scheunenfete auf Alkohol-und Drogeneinfluss - keine Feststellungen

Im Umfeld der Scheunenfete der Landjugend kontrollierte die Polizei in der Nacht zum 21.05.23 präventiv im Bereich Rosche. Dabei kontrollierten die Beamten mehr als 60 Fahrzeugführer im Hinblick auf die mögliche Beeinflussung durch Alkohol oder Betäubungsmitteln. Erfreulicherweise wurden keinerlei Verstöße festgestellt; kleinere Fahrzeugmängel wurden mündlich verwarnt.

