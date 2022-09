Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Nach Sturz mit Kleinkraftrad - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Neustadt-Glewe (ots)

Nach einem folgenschweren Sturz mit einem Kleinkraftrad, bei dem sich ein 67-jähriger Mann in Neustadt-Glewe schwere Verletzungen zugezogen hat, sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls. Am 08. September dieses Jahres (Donnerstag) kurz vor 17 Uhr war der Mann in der Straße "Am Schlossgarten" in Höhe der Schleuse mit seinem Kleinkraftrad gestürzt, wobei er sich eine Kopfverletzung zuzog. Zwei Autofahrerinnen bemerkten den am Boden liegenden 67-Jährigen und leisteten umgehend Erste Hilfe. Der Mann kam anschließend ins Krankenhaus. Allerdings ist das genaue Sturzgeschehen derzeit noch unklar. Insbesondere, ob der Mann während der Fahrt oder als Fußgänger mit dem Kleinkraftrad schiebend gestürzt war. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.

