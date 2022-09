Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Raser mit 230 km/h bei zulässigen 80 km/h auf Autobahn gestoppt

Neustadt-Glewe/ Stolpe (ots)

Auf der BAB 24 bei Neustadt-Glewe hat eine Videowagenbesatzung der Polizei am frühen Mittwochabend einen Autofahrer gestoppt, der in einer Tempo-80-Zone mit 230 km/h gemessen wurde. Abzüglich aller Toleranzen muss der 26-jährige Mercedes-Fahrer nun mit einem Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkten und einem dreimonatigem Fahrverbot rechnen. Als Grund für seinen Geschwindigkeitsverstoß gab der Fahrer, der auf dem Heimweg war an, dass er nicht mit einer Geschwindigkeitskontrolle in diesem Bereich gerechnet hätte. Nur wenig später zog die Videowagenbesatzung des Autobahn-und Verkehrspolizeireviers Stolpe auf der B 321 bei Warsow einen offenbar unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer aus dem Verkehr, der in einer Tempo-70-Zonne mit 120 km/h gemessen wurde. Ein Drogenvortest beim 39-jährigen BMW-Fahrer reagierte positiv auf Kokain. Wie sich bei der weiteren Kontrolle herausstelle, waren am Auto falsche Kennzeichen angebracht. Zudem war es nicht versichert. Die Polizei hat den Mann wegen mehrerer Verkehrsdelikte angezeigt.

