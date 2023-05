POL-PDNR: Tuning-Kontrollen führten zur Feststellung zahlreicher Verstöße

Linz am Rhein (ots) - Einbruchsversuch in Physiopraxis Rheinbreitbach In der Nacht zum Freitag kam es zu einem Einbruchsversuch in eine Physiopraxis, auf der Hauptstraße in Rheinbreitbach, bei dem die unbekannten Täter mehrere Eingangstüren des Gebäudes mit Hebelwerkzeugen angingen. Der Versuch blieb erfolglos, ...

